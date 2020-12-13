Путин выразил соболезнования родным диктора Хорошевцева
Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования родным диктора и актера Евгения Хорошевцева, который скончался в воскресенье. Об этом 13 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», - отметил Песков.
Хорошевцев являлся учеником советского диктора Юрия Левитана, напомнил пресс-секретарь главы государства.
Евгений Хорошевцев в 1996-1997 годах возглавлял общероссийское «Радио-1», а с 2000 года был диктором протокольных мероприятий президента РФ, отмечает «Интерфакс».
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