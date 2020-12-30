Путин ввёл штрафы для чиновников за оскорбление граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении административные штрафы за оскорбление, сообщает RT.
Согласно документу, максимальная сумма штрафа для граждан вырастет с трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - с 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - со 100 до 200 тысяч рублей.
Отдельно в законе прописано наказание за оскорбление граждан госслужащими или муниципальными служащими. Для чиновников штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, могут лишить права замещать должности государственной и муниципальной службы на срок до одного года. За повторное нарушение чиновника оштрафуют на сумму от 100 до 150 тысяч рублей, либо дисквалифицируют на срок до двух лет.
В законе уточняется, что оскорблением признаётся унижение чести и достоинства, выраженное как в неприличной форме, так и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». При этом штрафы предусмотрены также за публичные оскорбления нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных».
Ещё одно нововведение касается оскорблений в сети Интернет, которые приравняли к публичным. Максимальная сумма штрафа составит для граждан 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 100 тысяч рублей, для юридических лиц - 700 тысяч рублей.
За непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете вводится штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Ещё одна новая статья КоАП предусматривает ответственность для юридических лиц за клевету. Распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию, будет наказываться административным штрафов в размере от 500 тысяч до трёх миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru