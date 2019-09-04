Путин встревожен демографией на Дальнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал обеспокоенность ситуацией с демографией на Дальнем Востоке. По его словам, она остаётся тревожной. Об этом российский лидер заявил на заседании Госсовета во Владивостоке по проблемам развития Дальнего Востока.

По словам Путина, приток населения на Дальний Восток растёт, но этот процесс не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает, передает RT. Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Ранее стало известно, что китайская компания Sherwood Energy хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки метанола. Как сообщает Ura.ru, об этом рассказали «Коммерсанту» в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Подписание соглашения запланировано на ВЭФ.

