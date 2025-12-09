Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ
Президент Владимир Путин во вторник, 9 декабря, проведет традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, повестка дня будет обширной.
«Естественно, будет вступительное слово [председателя СПЧ Валерия] Фадеева», - указал Песков.
Темами встречи станут в том числе защита прав участников специальной военной операции и членов их семей, развитие судов присяжных, риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, обеспечение прозрачности алгоритмов ИИ.
Ранее Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
