Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ

Президент Владимир Путин во вторник, 9 декабря, проведет традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, повестка дня будет обширной.

«Естественно, будет вступительное слово [председателя СПЧ Валерия] Фадеева», - указал Песков.

Темами встречи станут в том числе защита прав участников специальной военной операции и членов их семей, развитие судов присяжных, риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, обеспечение прозрачности алгоритмов ИИ.

Ранее Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

