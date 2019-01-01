Путин вновь приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Владимир Путин вновь посетит Иркутскую область, пострадавшую от сильнейшего наводнения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля. Отмечается, что глава государства намерен оценить ситуацию в регионе и увидеть, как ликвидируются последствия паводка. Российский лидер приедет в Иркутскую область в предстоящую пятницу, 19 июля.

Напомним, паводок в регионе начался в конце июня. Его спровоцировали сильнейшие дожди. Жертвами наводнения, по последним данным, стали 25 человек. За помощью к медикам обратились более 4 тысяч человек. В зоне затопления оказались более 3 тысяч домов.

Ранее НСН писала, что на строительство нового жилья пострадавшей от паводков Иркутской области будет выделено 14 миллиардов рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, эту сумму направят из резервного фонда. Глава кабмина подчеркнул, что она может измениться как в меньшую, так и в большую сторону: всё будет зависеть от того, какие именно здание и в каком количестве необходимо строить.

Говоря о направлениях использования этой субсидии, Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о помощи местным жителям в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов.



