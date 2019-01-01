Общество

Путин вновь посетит Иркутскую область

19 июля00:30

Владимир Путин сегодня посетит Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. Президент проведет совещание о мерах по ликвидации последствий ЧП, сообщает ТАСС.

Путин осмотрит районы подтопления.

Ранее президент был в Иркутской области в ночь на 30 июня.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Иркутская Область