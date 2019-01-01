Путин вне конкуренции. Новый рейтинг доверия к политикам РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал последний рейтинг доверия к ключевым фигурам российской политики. На первом месте, уже по традиции, идёт президент РФ Владимир Путин — за него отдали голос 71,7% опрошенных. Как отмечает Ura.ru, ссылаясь на мнение экспертов, это показывает стабильно высокий рейтинг лидера страны.

При этом показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 3 по 9 июня составил 64,2%. Следом за Путиным в рейтинге с большим отставанием оказался глава правительства Дмитрий Медведев — 37,8%. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 34,1%. Совсем немного ему уступил председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 33,7%.

