Путин винит себя в гибели Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует вину за гибель президента Чечни Ахмата Кадырова, который был убит в результате теракта в 2004 году.

Глава государства заявил, что Ахмат Кадыров погиб за Россию и Чечню. При этом президент признал, что если бы не отпустил Кадырова на празднование Дня Победы, то он мог бы остаться жив.

«До сих пор не могу простить себе, что отпустил его на праздник, где его взорвали», - сказал Путин.

Ахмат Кадыров погиб в результате взрыва бомбы в Грозном 9 мая 2004 года.

