Путин вернул Волгограду московское время
Президент России Владимир путин утвердил федеральный закон о возвращении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что новые нормы вступят в силу 27 декабря 2020 года в 02:00.
В марте 2018 года большинство жителей Волгоградской области, участвовавших в референдуме о местном времени, проголосовали за перевод области в часовую зону МСК+1. Однако одновременно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года прошёл новый опрос, и большинство проголосовавших в регионе выступили за возвращение московского времени.
Тогда же несогласные с эти решением волгоградцы создали петицию на сайте Change.org против возвращения в прежний часовой пояс.
«Летом будет светло уже в 3 часа утра - выспаться, соответственно, не получится. Нам не нужен такой ранний рассвет, это приводит к физиологическому и психическому дискомфорту», - писала автор инициативы, призывая отказаться от московского времени.
К настоящему моменту эта петиция набрала более 47 тысяч голосов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Казахстан намерен зарегистрировать вакцину «Спутник V» в январе-феврале
- Курс евро поднялся выше 92 рублей
- В МИД не исключили военную помощь ЦАР
- Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам войны
- Путин вернул Волгограду московское время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru