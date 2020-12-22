Путин вернул Волгограду московское время

Президент России Владимир путин утвердил федеральный закон о возвращении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что новые нормы вступят в силу 27 декабря 2020 года в 02:00.

В марте 2018 года большинство жителей Волгоградской области, участвовавших в референдуме о местном времени, проголосовали за перевод области в часовую зону МСК+1. Однако одновременно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года прошёл новый опрос, и большинство проголосовавших в регионе выступили за возвращение московского времени.

Тогда же несогласные с эти решением волгоградцы создали петицию на сайте Change.org против возвращения в прежний часовой пояс.

«Летом будет светло уже в 3 часа утра - выспаться, соответственно, не получится. Нам не нужен такой ранний рассвет, это приводит к физиологическому и психическому дискомфорту», - писала автор инициативы, призывая отказаться от московского времени.

К настоящему моменту эта петиция набрала более 47 тысяч голосов.

