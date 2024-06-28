Путин в видеообращении поздравил российских выпускников
Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни — более взрослый, самостоятельный», — обратился президент к выпускникам.
Путин подчеркнул, что самое главное для юных россиян — реализовать свое призвание и найти дело по душе. Также глава государства выразил уверенность, что выпускники продолжат все самые лучшие семейные традиции и смогут построить будущее, о котором мечтают.
«Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед», — добавил президент.
Выпускные вечера для школьников в РФ пройдут 28-29 июня. Главный выпускной страны — фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге — запланирован в ночь с 28 на 29 июня, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru