Путин в видеообращении поздравил российских выпускников

Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни — более взрослый, самостоятельный», — обратился президент к выпускникам.

Путин подчеркнул, что самое главное для юных россиян — реализовать свое призвание и найти дело по душе. Также глава государства выразил уверенность, что выпускники продолжат все самые лучшие семейные традиции и смогут построить будущее, о котором мечтают.

«Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед», — добавил президент.

Выпускные вечера для школьников в РФ пройдут 28-29 июня. Главный выпускной страны — фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге — запланирован в ночь с 28 на 29 июня, пишет Ura.ru.

