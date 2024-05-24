Путин: в Союзном государстве не буден взиматься плата за роуминг

По словам главы российского государства, мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.

Визит российского президента в столицу Белоруссии начался в пятницу 24 мая и продлится два дня.

Ранее Путин заявил, что более 90% торговли РФ и Белоруссии ведется в нацвалютах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

