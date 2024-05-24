Путин: в Союзном государстве не буден взиматься плата за роуминг
О планах отменить роуминг в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске, передает RT.
По словам главы российского государства, мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.
Визит российского президента в столицу Белоруссии начался в пятницу 24 мая и продлится два дня.
Ранее Путин заявил, что более 90% торговли РФ и Белоруссии ведется в нацвалютах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru