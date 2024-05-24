Путин: в Союзном государстве не буден взиматься плата за роуминг

О планах отменить роуминг в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске, передает RT.

Путин заявил, что теперь РФ проводит ядерные учения с белорусами

По словам главы российского государства, мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.

Визит российского президента в столицу Белоруссии начался в пятницу 24 мая и продлится два дня.

Ранее Путин заявил, что более 90% торговли РФ и Белоруссии ведется в нацвалютах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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