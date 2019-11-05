Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

Путин пошутил над руководителем организации "Российские студенческие отряды" Михаилом Киселевым из-за обилия у того наград на форме. Об этом сообщает ТАСС.



Встреча президента с представителями центрального штаба "Российских студенческих отрядов" состоялась в Кремле во вторник вечером. Путин сравнил Киселева с Брежневым, отметив количество значков на форме. Глава студотрядовцев парировал, что до уровня генерального секретаря по количеству наград ему еще очень далеко.

Также участники встречи пошутили про главную примету Брежнева в современной культуре - поцелуи. Президент пожелал Кисилеву "знать, с кем целоваться".

