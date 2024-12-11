Путин: В России интернетом пользуется почти все население

Россия является одним из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на международной конференции AI Journey, он указал, что в России интернетом пользуется практически всё население.

«У нас где-то свыше 130 млн пользователей, как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент», - заключил глава государства.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российский аналог американской системы спутниковой связи Starlink заработает к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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