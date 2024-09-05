Путин: В РФ нужно создавать условия, чтобы было модно иметь много детей

Президент Владимир Путин заявил о необходимости создавать условия для появления в России больших семей. Об этом глава государства рассказал на Восточном экономическом форуме.

Российский лидер призвал заботиться о народонаселении и повышать рождаемость в стране.

«Нужно... создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по десять человек в семьях», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что успехи всех планов властей по развитию России зависят «от людей, от российских семей», напоминает РЕН ТВ.

