Путин в Пскове возложил цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты

В Минобороны назвали фэйком информацию о сбитом в Сирии Су-24 МИД России призвал Турцию к ответу за задержание в Анкаре трех журналистов российского СМИ Российские лыжницы в борьбе за медали уступили долю секунды В Москве задержали туриста за запущенный над Кремлем коптер