Путин в Пскове возложил цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Псков. Здесь проходят памятные мероприятия в память 20-летия гибели военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в ходе столкновения с боевиками.

Российский лидер возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

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Напомним, в неравном бою в Аргунском ущелье, который произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, из 90 десантников 6 роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, которые противостояли на 776 высоте двум тысячам боевиков, выжили только шестеро российских воинов.

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ФОТО: kremlin.ru
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