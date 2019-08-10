Путин в Крыму прокатил Аксенова на мотоцикле

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Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, приехал на организованное клубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе на мотоцикле с коляской. Компанию Путину составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Сопровождал мотоцикл президента лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.