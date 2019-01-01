Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Документ размещён на интернет-портале правовой информации. Согласно ему, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника дорожно-транспортного происшествия могут лишить свободы на срок до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

В том случае, если результате такого ДТП погиб человек, виновника аварии могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее НСН сообщала, что Верховный суд и правительство поддержали ужесточение наказания для пьяных водителей, устроивших ДТП, в котором погибло более одного человека. При этом бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД Владимир Федоров в эфире НСН выразил сомнение относительно того, что эта мера избавит российские дороги от пьяных ДТП.