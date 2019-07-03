Путин уволил трёх генералов

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей трех генералов. Как пишет Утро.ру, об этом сообщается на официальном портале правовой информации. В частности, отмечается, что глава государства уволил главу МВД Чувашии Сергея Неяскина, который занимал свой пост с 2016 года.

Кроме того, от занимаемой должности был освобождён генерал-майор полиции Игорь Медведев – начальник Сибирского юридического института МВД России. Также российский лидер уволил генерал-майора внутренней службы Николая Скопинцева, занимавшего должность начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Напомним, громкие генеральские отставки последовали после «дела Голунова». В июне Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Ранее НСН писала, что после «Прямой линии» с Владимиром Путиным врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины в регионе.

По его словам, по ряду причин Погребняк больше не является членом правительства. Он отметил, что его вводили в заблуждение относительно отсутствия в регионе врачей с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда

