Путин утвердил штрафы за нарушения при маркировке лекарств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, за производство или продажу препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч с конфискацией препаратов — для юрлиц. При этом отмечается, что действия не должны содержать признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, закон устанавливает штрафы за ввод в оборот немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке, за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения. Так, за ввод в оборот табачных изделий без предусмотренной российским законодательством маркировки или информации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации, должностным лицам грозит санкция в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией товара. Штраф для юрлиц составит от 100 до 150 тысяч рублей (с конфискацией предметов правонарушения).

Также должностных и юридических лиц могут оштрафовать на 1-10 тысяч и 50-100 тысяч рублей соответственно за непредоставление сведений и нарушение порядка и сроков их предоставления, предусмотренных правилами маркировки подлежащих ей товаров, или за предоставление неполных или недостоверных сведений.

Ранее глава государства подписал закон, позволяющий физлицам совершать денежные переводы посредством анонимных электронных кошельков, отмечает RT. Кроме того, президент подписал документ о введении штрафов за сокрытие переводов от 600 тысяч рублей в год через иностранные кошельки, напоминает РИА ФАН.

