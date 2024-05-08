Путин утвердил основы политики в области исторического просвещения
Президент Владимир Путин указом утвердил основы госполитики в области исторического просвещения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с Федеральным законом... "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики... в области исторического просвещения», — отмечается в указе.
Согласно документу, основными принципами политики государства в указанной области являются опора на научные знания, фундаментальные исследования, традиционные «духовно-нравственные и культурно-исторические ценности», понимание истории развивающейся по «самобытному цивилизационному пути» России как неотъемлемой части мирового исторического процесса. Также среди основ указаны преемственность всех этапов истории и осознание исторического единства народов в РФ при сохранении ценности истории и культуры каждого этноса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru