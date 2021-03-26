Путин утвердил новую выплату для жителей Севастополя

Россияне, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, эта категория граждан будет приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают аналогичные выплаты с 2020 года, поясняет РИА ФАН.

Правительству России необходимо в ближайшее время обеспечить финансирование и определить порядок выплат.

Находившиеся в осаждении в годы войны жители Севастополя получили статус ветеранов в декабре, сообщает Ura.ru. На выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на услуги ЖКХ, путевки в санатории и лекарства для этой категории граждан в 2020 году было выделено более 84 млн рублей. Ожидается, что к 2023 году расходы возрастут до 230,9 млн рублей.

