Путин утвердил новую выплату для жителей Севастополя
Россияне, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, эта категория граждан будет приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают аналогичные выплаты с 2020 года, поясняет РИА ФАН.
Правительству России необходимо в ближайшее время обеспечить финансирование и определить порядок выплат.
Находившиеся в осаждении в годы войны жители Севастополя получили статус ветеранов в декабре, сообщает Ura.ru. На выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на услуги ЖКХ, путевки в санатории и лекарства для этой категории граждан в 2020 году было выделено более 84 млн рублей. Ожидается, что к 2023 году расходы возрастут до 230,9 млн рублей.
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