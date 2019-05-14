Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Предыдущая версия доктрины, датированная ноябрем 2012 года, признается утратившей силу.

Как пишет Газета.ру, ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о том, какие меры предусматривает принятая доктрина энергобезопасности. По его словам, был выработан перечень мер, направленных на защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев подчеркнул, что разработка доктрины началась из-за появления новых угроз и вызовов. Подготовку проводило Министерство энергетики совместно с другими федеральными ведомствами.

К слову, ранее президент России поставил задачу создать защиту от гиперзвукового оружия раньше, чем оно поступит в арсеналы ведущих мировых держав, подчёркивает Ura.ru.

Добавим, согласно опубликованному в прошлом году рейтингу энергетической безопасности, который был подготовлен Институтом мировой энергетики, первое место в списке заняла Норвегия. Россия расположилась на 12 позиции. В худшем положении из 25 крупнейших мировых потребителей энергии оказалась Украина.

