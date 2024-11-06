Путин установил доплату в 30 тысяч рублей госслужащим в Донбассе и Новороссии

Сотрудникам федеральных государственных органов власти на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать каждый месяц выплату по 30 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ вступил в силу с 1 ноября текущего года. Выплата введена на время проведения специальной военной операции. Госслужащим данных категорий, которые выполняли свои должностные обязанности неполный месяц, выплата будет рассчитана пропорциональным образом.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники, которые были командированы на территории Донбасса и Новороссии, и уже получают за это денежное вознаграждение, не будут получать новую доплату.

