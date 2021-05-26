Путин упростил порядок регистрации ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процесс подачи документов на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, исключает необходимость заверять у нотариуса доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию.
Теперь заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган будет предоставлять нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении - в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что для открытия бизнеса гражданин, прежде всего, должен быть «предприимчивым по жизни», сообщает RT. По его словам, также нужно иметь хорошее соответствующее образование, уметь устанавливать и поддерживать контакты.
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