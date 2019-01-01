Путин упростил получение паспортов для жителей ДНР И ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении​ процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

О подготовке проекта нового указа президента России, согласно которому жители ЛНР и ДНР смогут в упрощенном порядке получить гражданство страны, рассказали в середине апреля источники РБК.

Ранее, в конце марта этого года, в силу вступили поправки, которые позволили предоставлять гражданство по упрощенной схеме отдельным категориям иностранных граждан. В том числе, речь идет о получении паспорта в льготном режиме для жителей тех стран, которые оказались в сложной общественно-политической и экономической обстановке.

