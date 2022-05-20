Путин указал Алиханову на неуместность упоминания операции на Украине

Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность связи спада строительства в области с военной операцией России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе разговора в формате видеосвязи Ализанов сообщил о спаде строительства санкциями в связи с операцией РФ в Украине. Путин указал на тот факт, что спад в строительстве в регионе наблюдался в 2020-2021 годах, и попросил не ссылаться на операцию.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



