Путин требует уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети
28 октября 201913:06
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился разработать поправки в законодательство о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Соответствующее поручение главы государства размещено на сайте Кремля.
Распоряжение дано кабинету министров по результатам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, отмечает RT. Уголовную ответственность предполагается установить также за пропаганду в сети психотропных веществ или их аналогов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: