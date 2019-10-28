Путин требует уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился разработать поправки в законодательство о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Соответствующее поручение главы государства размещено на сайте Кремля.

Распоряжение дано кабинету министров по результатам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, отмечает RT. Уголовную ответственность предполагается установить также за пропаганду в сети психотропных веществ или их аналогов.

