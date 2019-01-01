Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием

Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с 65-летием канцлера Германии Ангелу Меркель. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, российский лидер направил Меркель поздравительную телеграмму.

Как напоминает RT, бывший ученый-физик из Восточной Германии почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Владимир Путин отметил, что ценит сложившиеся между ним и Меркель отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы.

Сегодня, 17 июля, Ангела Меркель отмечает свой 65 день рождения.

Междутем, накануне стало известно, что канцлер Германии и премьер-министр Молдавии Майя Санду, вопреки протоколу, перед переговорами в Берлине прослушали национальные гимны сидя. Такие изменения регламента происходит уже во второй раз. Они связны с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее канцлер Германии испытывала во время официальных мероприятий.

Как напоминает РИА ФАН, за последнее время Ангела Меркель трижды испытывала приступы сильной дрожи. Первый произошёл 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, второй случился 27 июня в ходе приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Также Меркель трясло и 10 июля во время приёма финского премьера Антти Ринне.

