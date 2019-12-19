Путин: Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал приравнивание СССР к фашистской Германии верхом цинизма. По его словам, он читает исторические документы, по которым становится понятно, кто поддерживал нацизм, а кто нет.

По крайней мере, Сталин не запятнал себя личными контактами с Гитлером, в отличие от руководителей европейских стран, напомнил Путин.

Путин пообещал написать статью на основе архивных документов о событиях, которые происходили перед Второй мировой войной.

Президент также признал, что был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР был последним государством кто начал договариваться с нацистами, так как Союз на тот момент уже остался с ними один на один.



