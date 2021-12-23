Путин сравнил отмену традиционных понятий на Западе с COVID-пандемией

Проблема отмены традиционных понятий вроде «мужчина – женщина», «мать – отец» неизбежно докатится до России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отмечая на соответствующий вопрос.

«То, что эта «карета» пойдет неизбежно в условиях сегодняшнего мира с интернетом с современными коммуникациями. Это также, как и пандемия коронавирусной инфекции. И нам от этого никуда не деться, просто надо искать противоядие эффективное», - заметил глава государства.

В качестве примера потери здравого смысла Путин привёл историю из США. Там один заключённый, осуждённый за изнасилование, заявил, что меняет пол и потребовал перевести его в женскую тюрьму. После перевода он тут же изнасиловал другую заключённую.

Владимир Путин выразил надежду, что у российского общества есть защита от такого рода проявлений, продиктованная, в том числе, традиционными религиозными конфессиями.

«У всех народов Российской Федерации есть определённая внутренняя, моральная защита от такого мракобесия», - подчеркнул президент.

