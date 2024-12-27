Путин создал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Научно-экспертного совета безопасности РФ. Руководителем новой структуры назначен секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Этот же документ аннулирует Научный совет при Совбезе РФ. Как сказано в тексте указа, он принят с целью повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза и его рабочих органов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», документ опубликован на портале правовой информации. Глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ 12 мая текущего хода после увольнения с должности министра обороны.

