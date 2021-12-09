Путин: Совфед начал работать над законами против пыток
Президент Владимир Путин заявил о том, что законодательство по пыткам в колониях уже начали реорганизовывать в Совете Федерации. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)
При этом российский лидер призвал внимательно разбираться в каждом деле. Он подчеркнул, что Следственный комитет проводит необходимые действия, однако напомнил, что для исправления ситуации нужны системные меры.
Ранее Путин снял своим указом с поста главу ФСИН Александра Калашникова. При этом в Кремле заявили, что это не связано с публичным скандалом по поводу пыток в саратовской колонии.
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