Путин: Совфед начал работать над законами против пыток

Президент Владимир Путин заявил о том, что законодательство по пыткам в колониях уже начали реорганизовывать в Совете Федерации. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

При этом российский лидер призвал внимательно разбираться в каждом деле. Он подчеркнул, что Следственный комитет проводит необходимые действия, однако напомнил, что для исправления ситуации нужны системные меры.

Ранее Путин снял своим указом с поста главу ФСИН Александра Калашникова. При этом в Кремле заявили, что это не связано с публичным скандалом по поводу пыток в саратовской колонии.

