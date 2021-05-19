Путин согласился с переносом переписи населения на октябрь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства согласился с инициативой «Единой России» о переносе сроков Всероссийской переписи населения, сообщают РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил перенести запланированную на август-сентябрь перепись населения на октябрь.

«Президент согласился с инициативой «Единой России», которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь», - сказал Песков.

Ранее в ходе совещания о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию Турчак сказал, что с июня по сентябрь в стране пройдет избирательная кампания в Госдуму. По времени это совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая была запланирована на август-сентябрь. По мнению политика, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, то это может вызвать только раздражение у населения. Он попросил главу государства поддержать его предложение о переносе переписи на октябрь.

