Путин согласился с переносом переписи населения на октябрь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства согласился с инициативой «Единой России» о переносе сроков Всероссийской переписи населения, сообщают РИА Новости.
Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил перенести запланированную на август-сентябрь перепись населения на октябрь.
«Президент согласился с инициативой «Единой России», которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь», - сказал Песков.
Ранее в ходе совещания о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию Турчак сказал, что с июня по сентябрь в стране пройдет избирательная кампания в Госдуму. По времени это совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая была запланирована на август-сентябрь. По мнению политика, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, то это может вызвать только раздражение у населения. Он попросил главу государства поддержать его предложение о переносе переписи на октябрь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Путин согласился с переносом переписи населения на октябрь
- Вице-премьер Хуснуллин рассказал о судьбе метро в Челябинске и Красноярске
- «Заткнуть оппонентам рот». Зюганов прокомментировал суд над Платошкиным
- Политолога Платошкина приговорили к пяти годам условно
- «Пандемия – не наводнение». В ВОЗ предложили запретить понятие «волна коронавируса»
- Нарышкин обвинил ЕС в намеренном затягивании регистрации «Спутника V»
- СМИ: по подозрению в мошенничестве задержан бывший заммэра Химок
- Медведев не исключил обязательную вакцинацию от коронавируса
- Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»
- Путин потребовал как можно скорее обеспечить газификацию домовладений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru