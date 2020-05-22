Путин соболезнует родным летчика Героя Советского Союза Крамаренко

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким летчика-аса, Героя Советского Союза Сергея Крамаренко, который скончался накануне в возрасте 97 лет. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Как отмечает глава государства в своём послании, Крамаренко был мужественным, сильным духом человеком, участником важнейших сражений Великой Отечественной воны. После Победы лётчик отдал все свои силы и знания развитию Вооруженных сил страны, занимался также патриотическим воспитанием молодого поколения.

Сергей Крамаренко появился на свет 10 апреля 1923 года в селе Калиновка Сумской области Украины. В 1940 году поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. После призыва в армию был направлен в Борисоглебское военное авиационное училище летчиков. По окончании его в июле 1942 года, попал в 1-й запасной истребительный авиационный полк.

С августа 1942 он служил летчиком 523-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии Западного фронта. За время Великой Отечественной войны выполнил 52 боевых вылета. После Второй мировой войны принимал участие в военном конфликте в Корее. С апреля 1951 года в течение 11 месяцев он выполнил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя, одержал 13 личных побед. За это капитану Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза.

