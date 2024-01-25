Путин сегодня встретится со студентами университета Канта в Калининграде
Президент России Владимир Путин сегодня, 25 января, посетит Калининград и придёт в университет Канта. Там он пообщается с учащимися данного высшего учебного заведения по случаю Дня студента.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что разговор главы государства со студентами будет проводиться в свободном формате.
В дальнейшем запланировано совещание Путина с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Кроме того, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент в режиме видео-конференц-связи поучаствует в открытии предприятия завода «Энкор», где выпускают панели для солнечных батарей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru