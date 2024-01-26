Путин сегодня проведет встречу со студентами - участниками СВО
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт беседу с учащимися Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, которые принимали участие в специальной военной операции. Планы главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава государства весь день проведёт в Северной столице. Там он, в частности, проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации. Кроме того, Путин поучаствует в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград».
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее президент побывал в Калининграде. Среди прочего он провёл встречу со студентами областных вузов в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru