Путин сделал прививку от COVID

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер "чувствует себя хорошо".

Представитель Кремля добавил, что после прививки Путина ждет в среду полноценный рабочий день.

