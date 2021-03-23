Путин сделал прививку от COVID
23 марта 202121:03
Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер "чувствует себя хорошо".
Представитель Кремля добавил, что после прививки Путина ждет в среду полноценный рабочий день.
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23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru