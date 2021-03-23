Путин сделал прививку от COVID

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер "чувствует себя хорошо".

Представитель Кремля добавил, что после прививки Путина ждет в среду полноценный рабочий день.

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Фото: kremlin.ru
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