Путин сделает необычное обращение к россиянам 9 мая
Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 мая лично возложит цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремля, а также обратится к гражданам страны по случаю 75-летия Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал об этом для телепрограммы «Москва. Кремль. Путин». Ранее стало известно, что Песков прокомментировал степень охраны здоровья главы государства. По словам пресс-секретаря, она обеспечивается на максимальном уровне.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что азаразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
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