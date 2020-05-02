Путин сделает необычное обращение к россиянам 9 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 мая лично возложит цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремля, а также обратится к гражданам страны по случаю 75-летия Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал об этом для телепрограммы «Москва. Кремль. Путин». Ранее стало известно, что Песков прокомментировал степень охраны здоровья главы государства. По словам пресс-секретаря, она обеспечивается на максимальном уровне.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что азаразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.

