Путин считает, что СМИ должны позволять читателям самим делать выводы
Президент России Владимир Путин рассказал, какой видит роль СМИ в обществе, сообщает ТАСС.
По его словам СМИ должны доносить до людей «объективность информации и дать возможность человеку самому прийти к выводу о том, что такое хорошо, а что такое плохо, и куда нужно двигаться».
В ходе встречи Путина со школьниками на Дальнем Востоке дети назвали журналистику в числе будущих профессий, которые им интересны.
«Конечно, очень важная вещь. И, конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, имеет право излагать свою позицию», - подчеркнул президент в этой связи.
Ранее несколько российских независимых изданий предложили внести 12 поправок в законодательство о СМИ-иноагентах и аннулировать текущий список изданий, признанных иностранными агентами. Обращение к руководству страны опубликовала 1 сентября «Новая газета».
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