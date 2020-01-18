Путин резко высказался насчет выступающих против поддержки семей

После диалога на тему встречающейся искаженной информации в СМИ о войне, Путин напомнил, что в недавнем послании Федеральному Собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми. По его словам, он был удивлен, что некоторые граждане начали распространять мнение, что поддерживать семьи не надо. Он заявил, что на такое способны только моральные уроды.

