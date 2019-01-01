Путин разрешил россиянам посещать родственников в реанимации

Владимир Путин подписал закон, предписывающий сотрудникам медицинских учреждений пускать в палату родственников пациента, находящегося в реанимации. Как отмечает RT, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь, как отмечает РИА ФАН, требования к организации подобных посещений должен утвердить Минздрав России.

Напомним, ранее возможность визита к родственнику, находящемуся в реанимации, официально была только у жителей российской столицы.

Ранее НСН писала, что россияне заявили об острой нехватке медицинских работников. Согласно данным исследования Общероссийского народного фронта, так считают 86% граждан страны, пишет RT.

Более половины опрошенных (53%) сообщили, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда необходимого медицинского специалиста нельзя было найти в той больнице или поликлинике, к которой они прикреплены.

Результаты опроса показали, что чаще всего граждане жалуются на отсутствие невролога. Об этом рассказали 33% респондентов. Еще 23% не смогли обратиться к офтальмологу, 21% опрошенных к отоларингологу и 20% к урологу.

