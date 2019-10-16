Путин разрешил полиции предостерегать

Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал закон, который даёт сотрудником полиции право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Подписанный документ размещён на официальном портале правовой информации.

Как сообщает «Свободная пресса», предостережения могут быть сделаны, чтобы не допустить действия, влекущие преступления и административные правонарушения. Порядок вручения таких предостережений, а также их форму должны сформулировать в министерстве внутренних дел.

Как отмечали авторы законопроекта при его обсуждении в Госдуме, инициатива должна помочь профилактике преступлений и правонарушений.

