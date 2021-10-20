Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни раньше 30 октября

Главы регионов РФ имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране – не дожидаясь 30 октября. Об этом президент России заявил во время совещания с членами кабмина.

«Оцените обстановку, вводите нерабочие меры уже с 23 октября, полномочия у вас есть», - заявил российский лидер, обращаясь к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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