Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни раньше 30 октября

Главы регионов РФ имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране – не дожидаясь 30 октября. Об этом президент России заявил во время совещания с членами кабмина.

«Оцените обстановку, вводите нерабочие меры уже с 23 октября, полномочия у вас есть», - заявил российский лидер, обращаясь к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.