Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни раньше 30 октября
Главы регионов РФ имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране – не дожидаясь 30 октября. Об этом президент России заявил во время совещания с членами кабмина.
«Оцените обстановку, вводите нерабочие меры уже с 23 октября, полномочия у вас есть», - заявил российский лидер, обращаясь к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru