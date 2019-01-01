Путин рассказал о сверхзадаче России

Сверхзадачей России должно стать изменение структуры экономики. Как пишет РИА Новости, такое мнение высказал Владимир Путин. Помимо этого российский лидер подчеркнул, что в стране необходимо повысить производительность труда.

Глава государства отметил, что немаловажная роль в решении этих задач отводится региональным властям. Они, в частности, должны продвигать бизнес-инициативы и «разбюрокрачивать систему принятия решений»





Напомним, ранее сегодня Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Теперь, согласно документу, виновнику аварии, в которой погиб один человек, грозит лишение свободы на срок до семи лет, а с двумя и более погибшими — до девяти лет.

