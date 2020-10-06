Путин рассказал о регистрации ещё одной российской вакцины от COVID-19

Еще одна российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в середине октября, заявил Владимир Путин на встрече с представителем украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.



Как сообщает агентство ТАСС, президент РФ выразил надежду на то, что препарат зарегистрируют в ближайшее время. «Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально там через дней десять будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая практически уже произведена. Работа над ней практически закончена», - рассказал Путин.

Новую вакцину разрабатывает новосибирский центр «Вектор».



В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник V" стал совместной разработкой исследовательского центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По словам учёных, вакцина не даёт тяжёлых побочных эффектов и создаёт устойчивый иммунитет от COVID-19.

