Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня
День молодежи будет отмечаться в России в последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня. Признать утратившим силу распоряжение президента ... от 24 июня 1993 г. ... "О праздновании Дня молодежи"», — говорится в распоряжении.
Документ вступает в силу со дня подписания, отмечает RT. Таким образом, в 2023 году День молодежи будут отмечать 24 июня.
Ранее Владимир Путин присудил пяти россиянам звание «Герой Труда РФ», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- СМИ: Nissan, Skoda и Renault ограничили работу мобильных приложений в России
- Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня
- В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки
- Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах
- В Крыму призвали освободить Одессу от оккупации
- В ЛНР заявили, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились
- СМИ: Adidas планирует продать бизнес в России
- Марочко: ВСУ попытаются омрачить празднование Дня Победы провокациями
- Госдеп: Решение о вступлении Украины в НАТО надо принять коллективно
- В Венгрии украинцев выгнали из деревни после нападений на женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru