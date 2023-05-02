Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня. Признать утратившим силу распоряжение президента ... от 24 июня 1993 г. ... "О праздновании Дня молодежи"», — говорится в распоряжении.

Документ вступает в силу со дня подписания, отмечает RT. Таким образом, в 2023 году День молодежи будут отмечать 24 июня.

Ранее Владимир Путин присудил пяти россиянам звание «Герой Труда РФ», напоминает Ura.ru.

