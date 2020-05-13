Путин не доволен Госуслугами из-за сбоя в оформлении выплат на детей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подверг критике работу по оформлению выплат семьям с детьми. Как заявил глава государства, на первом этапе портал государственных слуг не смог справиться с объемом поступающих заявок, передает РЕН ТВ.

Речь идёт о подаче заявлений на получение выплат в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Эта услуга стала доступна накануне, однако на сайте госуслуг образовался слишком большой поток посетителей, в связи с чем отмечались сбои.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВыплатыГосуслугиПутин
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