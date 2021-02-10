Путин раскритиковал госслужбы за «игры в статистику»

Президент России Владимир Путин заявил, что система контроля должна учитывать доход «каждого конкретного специалиста», а не только усреднённые показатели, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что важны не отчёты, а «достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», которые являются важнейшими для общества и страны.

«Однако очень часто мы видим - во всяком случае бывает так, скажем аккуратненько, - что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей», - отметил президент.

Российский лидер напомнил, что в 2018 году кабмин отчитался о выполнении майского указа в части повышения зарплат бюджетников, однако в послании 2019 года особо было обращено внимание властей всех уровней, что «достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен».

«Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство, это требование никто не отменял», - подчеркнул Путин.

Ранее прокуратура Пермского края сообщила, что учителям школы-интерната из Ножовки несколько месяцев не доплачивали за классное руководство, передаёт Ura.ru. Выяснилось, что выплату, которую ввели по инициативе президента РФ, школьное руководство сделало частью зарплаты, которая при этом не увеличилась.

