Путин провёл 17-ую по счёту «Прямую линию»

В Гостином дворе завершилась традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В этот раз она продолжалось 4 часа 8 минут. Как отмечает ТАСС, за это время глава государства успел ответить на 81 вопрос. Примечательно, что операторы принимали обращения россиян до самого конца программы.

В преддверии «Прямой линии» Владимир Путин отмечал, что ещё во время подготовки к программе он выделил для себя самые важные темы, которые волнуют россиян. К ним глава государства отнёс уровень жизни, здравоохранение, проблемы мусора, а также проблемы ЖКХ. состояние дорог и жилищное строительство.

Как напоминает телеканал «360», до эфира главе государства поступило более полутора миллионов вопросов.

Один из них, к слову, поступил от школьника, который спросил у главы государства о том, как он борется с ленью. Российский лидер добавил, что отдыхать время от времени нужно, и нужно уметь это делать.

«Во-первых, как я помню, психологи говорят, что лень — это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что хочется отдохнуть. И отдыхать нужно, и нужно уметь. Но нет никакого другого способа бороться с ленью, как начать работать», — заявил президент.

