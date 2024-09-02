Путин провел урок «Разговор о важном» в школе Кызыла

Президент Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 им. Героев Отечества в Кызыле.

Ранее российский лидер прибыл в столицу Республики Тыва, пишет Ura.ru. Как ожидалось, Путин посетит среднюю школу №20, Кызыльское президентское кадетское училище и проведет совещание, посвященное развитию региона.

Перед открытым уроком президент осмотрел школу, которая впервые открыла двери для учеников.

«Разговор наш хочу начать с поздравления с новосельем. Школа впечатляет... она современная, соответствует всем стандартам российским — а они очень высокие», — подчеркнул глава государства.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШколаТуваВладимир Путин

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